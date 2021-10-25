В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Пермском крае зафиксировали 649 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В больницах находятся 4474 пациента. Всего в регионе за время пандемии заболели 115 739 жителей, выздоровели — 98 579.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 37 930 случаев COVID-19, передаёт Life.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.