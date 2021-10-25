В Татарстане подтвердили 167 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 167 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 29 707 человек. Из больниц выписаны 24 636 жителей, в том числе 25 за минувшие 24 часа.

Наряду с этим, стало известно, что в селе Вагай Тюменской области открыли новый госпиталь для пациентов с COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе работают 18 стационаров для заболевших коронавирусом.

Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.