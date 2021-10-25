В Краснодарском крае зарегистрировали 261 случай COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае зарегистрировали 261 случай коронавируса за сутки.
В Краснодарском крае зарегистрировали 261 случай COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Сочи (33 жителя), а также в Краснодаре, Анапе и Ленинградском районе.

С начала пандемии в регионе заболели 79 905 человек, вылечились 57 887 жителей.

На лечении в стационарах находятся 3193 пациента, на дому — ещё 11 691.

Также стало известно, что в Оренбургской области вакцинацию от COVID-19 прошли 713 764 человека, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

В области работают 77 пунктов вакцинации в медучреждениях, а также 38 мобильных бригад. Без записи прививку можно сделать в четырёх крупнейших ТЦ Оренбурга.

Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.

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