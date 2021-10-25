Минпросвещения не планирует переводить школьников на удалёнку после нерабочих дней
- РИА Новости
«Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. В соответствии с указом президента, с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами», — приводит РИА Новости его заявление.
Он отметил, что Минпросвещения не видит необходимости в изменении учебных планов из-за того, что срок каникул для школьников не увеличивается.
Ранее стало известно, что в шести регионах России с понедельника, 25 октября, начались нерабочие дни, которые были введены местными властями.
Речь идёт о Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае.