Минпросвещения не планирует переводить школьников на удалёнку после нерабочих дней

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что министерство не планирует переводить школы на удалённый формат обучения после длинных выходных с 30 октября по 7 ноября.
Минпросвещения не планирует переводить школьников на удалёнку после нерабочих дней
  • РИА Новости

«Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. В соответствии с указом президента, с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами», — приводит РИА Новости его заявление.

Он отметил, что Минпросвещения не видит необходимости в изменении учебных планов из-за того, что срок каникул для школьников не увеличивается.

Ранее стало известно, что в шести регионах России с понедельника, 25 октября, начались нерабочие дни, которые были введены местными властями.

Речь идёт о Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае.

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