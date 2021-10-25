Врач Гавашели назвала способ определить реакцию организма на молочные продукты

Пластический хирург Лия Гавашели рассказала, какой тест покажет, есть ли у человека непереносимость лактозы, содержащейся в молоке, а также во всех производных от него продуктах.

В беседе с изданием «Аргументы и факты» специалист посоветовала постепенно отказаться (на две-три недели) от молочных и кисломолочных продуктов, перейдя на безлактозные, и оценить, как это скажется, например, на коже лица.

«Уйдут ли воспаления и мешки под глазами, одутловатость лица и отёчность, станет ли лучше цвет лица. Потом попробуйте снова включить в рацион молочку и убедитесь: есть разница или нет, в чём она выражается, стоит или нет возвращаться к прежнему варианту питания», — сказала Гавашели.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.