Психолог Коланькова назвала различия между депрессией и выгоранием

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Психолог Светлана Коланькова рассказала, чем эмоциональное выгорание отличается от депрессии.
Психолог Коланькова назвала различия между депрессией и выгоранием
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В беседе с kp.ru она пояснила, что медицинская классификация болезней относит эмоциональное выгорание к состоянию переутомления, тогда как депрессия входит в список расстройств психики.

«Но если в случае эмоционального выгорания порой достаточно смены обстановки, отдыха и хорошего сна, то с депрессией эти на первый взгляд эффективные методы не работают. Безусловно, длительное эмоциональное выгорание, если его не «потушить» вовремя, может привести к депрессии», — сказала Коланькова.

Ранее психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал рекомендации по отдыху во время отпуска.

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