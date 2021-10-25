Психолог Коланькова назвала различия между депрессией и выгоранием
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В беседе с kp.ru она пояснила, что медицинская классификация болезней относит эмоциональное выгорание к состоянию переутомления, тогда как депрессия входит в список расстройств психики.
«Но если в случае эмоционального выгорания порой достаточно смены обстановки, отдыха и хорошего сна, то с депрессией эти на первый взгляд эффективные методы не работают. Безусловно, длительное эмоциональное выгорание, если его не «потушить» вовремя, может привести к депрессии», — сказала Коланькова.
Ранее психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал рекомендации по отдыху во время отпуска.