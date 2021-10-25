Диетолог перечислил улучшающие слух продукты

Врач-диетолог, специалист по снижению веса Сергей Обложко рассказал, какие продукты могут быть полезны для улучшения слуха.

Чтобы волосковые клетки в среднем ухе хорошо работали, им нужно достаточное количество цинка, уточнил специалист в беседе с «Москвой 24».

Этот элемент содержится в тыквенных семечках, какао и зелёном чае.

Также для слуха важны витамин А, который есть в моркови, и витамин С, содержащийся в паприке, болгарском перце, квашенной капусте, отметил Обложко.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.