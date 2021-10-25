В Мурманской области вводят систему QR-кодов с 30 октября

Короткая ссылка
Власти Мурманской области с 30 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест из-за ситуации с COVID-19, заявил губернатор региона Андрей Чибис. При этом в регионе не планируется продлевать нерабочие дни.
В Мурманской области вводят систему QR-кодов с 30 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Продлевать нерабочие дни мы не будем… Пока никаких оснований вводить локдаун у нас нет — мы не будем закрывать общепит, учреждения культуры. Но для того, чтобы обеспечить безопасность, посещать общепит, учреждения культуры можно будет только с QR-кодом или свежим ПЦР-тестом», — сказал Чибис на оперативном совещании.

Он уточнил, что QR-код понадобится для посещения театров, кинотеатров, океанариума, филармонии, ДК, музеев, библиотек, предприятий общепита, а также спортивных объектов.

Ранее в России приняли решение о закрытии в нерабочие дни федеральных учреждений культуры, кроме театров и музеев. При этом федеральные медицинские учреждения продолжат оказывать высокотехнологичную и неотложную помощь.

24 октября в России за сутки выявили 35 660 случаев инфицирования коронавирусом, общее их число достигло 8 241 643.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить