В Мурманской области вводят систему QR-кодов с 30 октября

Власти Мурманской области с 30 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест из-за ситуации с COVID-19, заявил губернатор региона Андрей Чибис. При этом в регионе не планируется продлевать нерабочие дни.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Продлевать нерабочие дни мы не будем… Пока никаких оснований вводить локдаун у нас нет — мы не будем закрывать общепит, учреждения культуры. Но для того, чтобы обеспечить безопасность, посещать общепит, учреждения культуры можно будет только с QR-кодом или свежим ПЦР-тестом», — сказал Чибис на оперативном совещании.

Он уточнил, что QR-код понадобится для посещения театров, кинотеатров, океанариума, филармонии, ДК, музеев, библиотек, предприятий общепита, а также спортивных объектов.

Ранее в России приняли решение о закрытии в нерабочие дни федеральных учреждений культуры, кроме театров и музеев. При этом федеральные медицинские учреждения продолжат оказывать высокотехнологичную и неотложную помощь.

24 октября в России за сутки выявили 35 660 случаев инфицирования коронавирусом, общее их число достигло 8 241 643.