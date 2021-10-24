В России за сутки выявили 35 660 случаев коронавируса
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 241 643 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 7 165 921 пациент. За сутки выздоровели 22 784 человека, накануне — 26 077.
Ранее руководитель временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» Руслан Дмитришен рассказал в беседе с «Петербургским дневником», как пациенту с симптомами коронавируса не упустить время и когда стоит вызывать скорую помощь.