В России за сутки выявили 35 660 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 35 660 случаев инфицирования коронавирусом. Это является максимальным показателем в стране с начала пандемии. Накануне стало известно о 37 678 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 241 643 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 7 165 921 пациент. За сутки выздоровели 22 784 человека, накануне — 26 077.

Ранее руководитель временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» Руслан Дмитришен рассказал в беседе с «Петербургским дневником», как пациенту с симптомами коронавируса не упустить время и когда стоит вызывать скорую помощь.