В Роспотребнадзоре ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к концу года
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«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — цитирует РИА Новости заявление Пшеничной.
За минувшие сутки, 22 октября, в России выявили 37 141 случай инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 36 339 заболевших.
Ранее руководитель временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» Руслан Дмитришен рассказал, как пациенту с симптомами коронавируса не упустить время и когда стоит вызывать скорую помощь.