В Роспотребнадзоре ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к концу года

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Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что значения заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, к концу 2021 года станут более спокойными.
В Роспотребнадзоре ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к концу года
  • AP
  • © Roman Yarovitcyn

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — цитирует РИА Новости заявление Пшеничной.

За минувшие сутки, 22 октября, в России выявили 37 141 случай инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 36 339 заболевших.

Ранее руководитель временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» Руслан Дмитришен рассказал, как пациенту с симптомами коронавируса не упустить время и когда стоит вызывать скорую помощь.

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