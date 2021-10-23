В Роспотребнадзоре ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к концу года

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что значения заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, к концу 2021 года станут более спокойными.

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«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — цитирует РИА Новости заявление Пшеничной. За минувшие сутки, 22 октября, в России выявили 37 141 случай инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 36 339 заболевших. Ранее руководитель временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» Руслан Дмитришен рассказал, как пациенту с симптомами коронавируса не упустить время и когда стоит вызывать скорую помощь.