В России за сутки выявлен 37 141 случай коронавируса

За сутки в России выявили 37 141 случай инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 36 339 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 168 305 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Ранее стало известно, что власти Нижегородской области утвердили нерабочие дни в регионе в период с 25 октября по 7 ноября.