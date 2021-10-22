В России за сутки выявлен 37 141 случай коронавируса
За сутки в России выявили 37 141 случай инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 36 339 заболевших.
- AP
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 168 305 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Ранее стало известно, что власти Нижегородской области утвердили нерабочие дни в регионе в период с 25 октября по 7 ноября.
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