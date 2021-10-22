В Нижегородской области объявили нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября

Власти Нижегородской области утвердили нерабочие дни в регионе в период с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Согласно изменениям в указ, нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября по 7 ноября», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение приняли по итогам заседания регионального координационного штаба по борьбе с коронавирусом.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в регионе развёрнуто более 9 100 коек для лечения больных с коронавирусом.

«Процент свободного коечного фонда сокращается», — заключил губернатор.

Накануне в Нижегородской области выявили 737 случаев COVID-19 за сутки.