Врач назвал наиболее подверженные инфицированию коронавирусом органы

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Коронавирус чаще всего поражает лёгкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник. С таким заявлением выступил инфекционист Евгений Тимаков.
Врач назвал наиболее подверженные инфицированию коронавирусом органы
  • Pixabay

«У него несколько любимых органов. Это лёгкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование», — приводит РИА Новости его слова в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Тимаков отметил, что коронавирус также часто поражает кишечник и печень — органы, в которых содержится большое количество рецепторов.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у пациентов после коронавируса могут наблюдаться серьёзные поражения сердца, лёгких и эндокринной системы.

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