Песков заявил о стремлении России уменьшить последствия сближения Украины и НАТО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает всё для минимизации последствий.

«Мы не можем этому помешать... Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны», — цитирует заявление Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что ранее Россия всегда выступала за развитие отношений с НАТО и отказалась от сотрудничества относительно недавно.

«Это агрессивный блок (НАТО. — RT), который считает нас противником», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков рассказал о причинах отказа российской стороны от сотрудничества с НАТО. Также он заявлял об отсутствии отношений между Россией и НАТО.

21 октября российский президент Владимир Путин заявил об угрозе для России из-за военного освоения Украины со стороны НАТО. Он подчеркнул, что подобное «создаёт угрозу для Российской Федерации и мы отдаём себе в этом отчёт».