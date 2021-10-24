Песков заявил о стремлении России уменьшить последствия сближения Украины и НАТО
- РИА Новости
«Мы не можем этому помешать... Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны», — цитирует заявление Пескова РИА Новости.
Он подчеркнул, что ранее Россия всегда выступала за развитие отношений с НАТО и отказалась от сотрудничества относительно недавно.
«Это агрессивный блок (НАТО. — RT), который считает нас противником», — подытожил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков рассказал о причинах отказа российской стороны от сотрудничества с НАТО. Также он заявлял об отсутствии отношений между Россией и НАТО.
21 октября российский президент Владимир Путин заявил об угрозе для России из-за военного освоения Украины со стороны НАТО. Он подчеркнул, что подобное «создаёт угрозу для Российской Федерации и мы отдаём себе в этом отчёт».