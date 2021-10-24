Песков заявил о стремлении России уменьшить последствия сближения Украины и НАТО

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает всё для минимизации последствий.
Песков заявил о стремлении России уменьшить последствия сближения Украины и НАТО
  • РИА Новости

«Мы не можем этому помешать... Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны», — цитирует заявление Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что ранее Россия всегда выступала за развитие отношений с НАТО и отказалась от сотрудничества относительно недавно.

«Это агрессивный блок (НАТО. — RT), который считает нас противником», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков рассказал о причинах отказа российской стороны от сотрудничества с НАТО. Также он заявлял об отсутствии отношений между Россией и НАТО.

21 октября российский президент Владимир Путин заявил об угрозе для России из-за военного освоения Украины со стороны НАТО. Он подчеркнул, что подобное «создаёт угрозу для Российской Федерации и мы отдаём себе в этом отчёт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить