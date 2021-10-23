В России за сутки провели почти 1 млн тестов на коронавирус
- РИА Новости
«За последние сутки проведено 963 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 октября остаются 1 811 290 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Отмечается, что всего в России проведено более 204,4 млн тестов на коронавирус.
Ранее эксперт по общественному здоровью, иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о факторах, влияющих на заболеваемость COVID-19.