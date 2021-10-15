Роспотребнадзор сократил время предоставления гражданам результатов ПЦР-тестов

Короткая ссылка
Максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на коронавирусную инфекцию сокращён с 48 до 24 часов.
Роспотребнадзор сократил время предоставления гражданам результатов ПЦР-тестов
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Соответствующее постановление о внесении изменений в санэпидемиологические правила опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в тексте документа.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Московской области сделали около 11,7 млн ПЦР-тестов на коронавирус. Диагностику выполняют в 12 государственных региональных лабораториях. В сутки выполняется порядка 30 тыс. тестирований.

В России 15 октября в течение суток выявили 32 196 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за время пандемии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить