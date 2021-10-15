Роспотребнадзор сократил время предоставления гражданам результатов ПЦР-тестов

Максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на коронавирусную инфекцию сокращён с 48 до 24 часов.

Соответствующее постановление о внесении изменений в санэпидемиологические правила опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в тексте документа.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Московской области сделали около 11,7 млн ПЦР-тестов на коронавирус. Диагностику выполняют в 12 государственных региональных лабораториях. В сутки выполняется порядка 30 тыс. тестирований.

В России 15 октября в течение суток выявили 32 196 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за время пандемии.