В Подмосковье с начала пандемии сделали более 11 млн ПЦР-тестов на COVID-19

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Около 11,7 млн ПЦР-тестов на коронавирус сделали в Московской области с начала пандемии. Диагностику выполняют в 12 государственных региональных лабораториях.
В Подмосковье с начала пандемии сделали более 11 млн ПЦР-тестов на COVID-19
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Основной способ диагностики COVID-19 — это ПЦР-исследование», — напомнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По её словам, в настоящее время в регионе наблюдается увеличение количества пациентов с сезонными респираторными заболеваниями и коронавирусом.

В сутки выполняется порядка 30 тыс. тестирований, отметила Стригункова.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области открывают ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом.

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