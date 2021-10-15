В Подмосковье с начала пандемии сделали более 11 млн ПЦР-тестов на COVID-19
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Основной способ диагностики COVID-19 — это ПЦР-исследование», — напомнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
По её словам, в настоящее время в регионе наблюдается увеличение количества пациентов с сезонными респираторными заболеваниями и коронавирусом.
В сутки выполняется порядка 30 тыс. тестирований, отметила Стригункова.
Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области открывают ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом.