Иммунолог высказался о факторах, влияющих на заболеваемость коронавирусом

Эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о факторах, влияющих на заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19.

По его словам, очень много факторов влияют на данный показатель, включая некоторые неочевидные.

«Помимо масок, страны отличаются менталитетом», — заявил он.

Как отметил Крючков, шведы, например, следуют рекомендациям государственных органов лучше, чем россияне исполняют обязательные указания.

«Ещё факторы существуют. Например, разные сезоны, плотность населения, решительность государств: например, транспорт останавливаем или нет, перекрываем кварталы или не перекрываем», — сказал он.

Также он добавил, что, конечно, влияет на заболеваемость и то, придерживаются люди масочного режима или нет.

Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с газетой «Известия» усомнился в том, что вакцинация от гриппа может снизить тяжесть течения COVID-19.