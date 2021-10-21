Иммунолог высказался о факторах, влияющих на заболеваемость коронавирусом
- Reuters
По его словам, очень много факторов влияют на данный показатель, включая некоторые неочевидные.
«Помимо масок, страны отличаются менталитетом», — заявил он.
Как отметил Крючков, шведы, например, следуют рекомендациям государственных органов лучше, чем россияне исполняют обязательные указания.
«Ещё факторы существуют. Например, разные сезоны, плотность населения, решительность государств: например, транспорт останавливаем или нет, перекрываем кварталы или не перекрываем», — сказал он.
Также он добавил, что, конечно, влияет на заболеваемость и то, придерживаются люди масочного режима или нет.
Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с газетой «Известия» усомнился в том, что вакцинация от гриппа может снизить тяжесть течения COVID-19.