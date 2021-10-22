В Вологодской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что на данный момент в моногоспиталях региона осталось менее 10% свободных коек.

Об этом пишет kp.ru.

По словам главы региона, принято решение с 25 октября довести общее количество мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией до 2700, в том числе развернуть 50 коек в областной детской клинической больнице.

Он, в частности, дал поручение немедленно направить на эти цели средства резервного фонда.

В Пермском крае власти также изыскивают возможность увеличения коечного фонда. Об этом сообщает URA.RU.

«Количество больных по сравнению с прошлым годом в 3,2 раза больше. Мы вынуждены открывать дополнительные койки вплоть до рекреации коридоров. Сейчас мы решаем вопрос об открытии психиатрических и наркологических коек под (размещение пациентов с. — RT) COVID-19, потому что количество больных просто невероятное», — сказала министр здравоохранения региона Анастасия Крутень на брифинге.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшилась в 14 регионах России за неделю с 15 по 22 октября.