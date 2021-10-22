Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 14 регионах за неделю

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшилась в 14 регионах России за неделю с 15 по 22 октября. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 14 регионах за неделю
  • AP

«Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах», — цитирует её сайт стопкоронавирус.рф.

Голикова призвала россиян учитывать при планировании поездок данные тепловой карты на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки выявили 8166 случаев COVID-19.

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