В Адыгее введут QR-коды для посещения развлекательных учреждений и спортзалов

В Адыгее с понедельника, 25 октября, введут QR-коды для посещения развлекательных учреждений, спортзалов и салонов красоты.

Об этос сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу главы региона Мурата Кумпилова.

«С 25 октября в республике требуется предъявление QR-кода о вакцинации, либо о перенесённом не более полугода назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита», —отмечается в сообщении.

Такое же требование будет и к заселяющимся в гостиницы и отели.

Для детей и подростков до 18 лет доступ во все перечисленные заведения остаётся свободным.

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