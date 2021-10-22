В Адыгее введут QR-коды для посещения развлекательных учреждений и спортзалов
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- РИА Новости
Об этос сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу главы региона Мурата Кумпилова.
«С 25 октября в республике требуется предъявление QR-кода о вакцинации, либо о перенесённом не более полугода назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита», —отмечается в сообщении.
Такое же требование будет и к заселяющимся в гостиницы и отели.
Для детей и подростков до 18 лет доступ во все перечисленные заведения остаётся свободным.
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