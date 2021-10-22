Друг рассказал об одном из погибших при ЧП на заводе под Рязанью

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Транспортировщик Виктор Аникин, который погиб в результате взрыва на заводе в Рязанской области, никогда не жаловался на условия работы, заявил его друг Сергей.
Друг рассказал об одном из погибших при ЧП на заводе под Рязанью
  • © МЧС России
  • РИА Новости

«Он был честный, открытый, добрый, отзывчивый друг. Спортсмен. Любил свою семью и близких. Ценил друзей», — сказал он в беседе с «Газета.Ru».

Ранее девушка одного из рабочих, погибших в результате взрыва на заводе под Рязанью, рассказала RT, что сначала не поверила, что её молодой человек погиб. У них осталась трёхмесячная дочь.

В Минздраве России ранее подтвердили гибель 16 человек при ЧП на заводе под Рязанью.

Последний выживший мужчина, получивший ожоги 80% площади поверхности тела, также скончался.

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