Друг рассказал об одном из погибших при ЧП на заводе под Рязанью

Транспортировщик Виктор Аникин, который погиб в результате взрыва на заводе в Рязанской области, никогда не жаловался на условия работы, заявил его друг Сергей.

«Он был честный, открытый, добрый, отзывчивый друг. Спортсмен. Любил свою семью и близких. Ценил друзей», — сказал он в беседе с «Газета.Ru».

Ранее девушка одного из рабочих, погибших в результате взрыва на заводе под Рязанью, рассказала RT, что сначала не поверила, что её молодой человек погиб. У них осталась трёхмесячная дочь.

В Минздраве России ранее подтвердили гибель 16 человек при ЧП на заводе под Рязанью.

Последний выживший мужчина, получивший ожоги 80% площади поверхности тела, также скончался.