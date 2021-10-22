В Красноярском крае выявили 554 случая коронавируса за сутки

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В Красноярском крае выявили 554 случая коронавирусной инфекции за последние сутки.
В Красноярском крае выявили 554 случая коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 125 642. Из больниц выписаны 111 068 жителей, в том числе 415 — за минувшие 24 часа.

«Проведено тестов на коронавирус всего 3 879 937, из них за последние сутки — 11 361», — заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В целом в России зарегистрировали 37 141 случай COVID-19 за последние 24 часа, передаёт Newinform.

Ранее аллерголог-иммунолог Надежда Логина назвала введение нерабочих дней эффективной мерой.

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