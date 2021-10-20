Иммунолог Логина назвала введение нерабочих дней эффективной мерой
- AP
«Любые эпидемиологические мероприятия, направленные на ограничение контактов, на то, чтобы приостановить эпидемию, важны. Сейчас действительно очень выросла заболеваемость коронавирусом, сейчас ещё и присоединяется грипп, прочие сезонные инфекции, так что мера своевременная», — заявила она в беседе с «Радио 1».
Вместе с тем, отметила эксперт, нельзя сказать заранее, хватит ли одной недели, так как решающую роль сыграет человеческий фактор.
Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.