Иммунолог Логина назвала введение нерабочих дней эффективной мерой

Врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина назвала введение нерабочих дней эффективной мерой.

«Любые эпидемиологические мероприятия, направленные на ограничение контактов, на то, чтобы приостановить эпидемию, важны. Сейчас действительно очень выросла заболеваемость коронавирусом, сейчас ещё и присоединяется грипп, прочие сезонные инфекции, так что мера своевременная», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Вместе с тем, отметила эксперт, нельзя сказать заранее, хватит ли одной недели, так как решающую роль сыграет человеческий фактор.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.