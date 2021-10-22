В Пермском крае подтвердили 625 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Пермском крае подтвердили 625 случаев коронавируса за сутки.
В Пермском крае подтвердили 625 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Как сообщает kp.ru, за минувшие 24 часа в регионе проведено 14 442 ПЦР-исследования. Всего в крае за время пандемии заболели 113 814 жителей.

Также стало известно, что в Ставропольском крае развёрнуто 4777 коек для заболевших COVID-19. Свободно немногим более 10% коечного фонда, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Поэтому крайне важно переломить тенденцию и начать снижать нагрузку на коечный фонд и врачей. А значит, активнее прививаться», — сказал глава региона.

Ранее аллерголог-иммунолог Надежда Логина назвала введение нерабочих дней эффективной мерой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить