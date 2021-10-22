В Пермском крае подтвердили 625 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 625 случаев коронавируса за сутки.

Как сообщает kp.ru, за минувшие 24 часа в регионе проведено 14 442 ПЦР-исследования. Всего в крае за время пандемии заболели 113 814 жителей.

Также стало известно, что в Ставропольском крае развёрнуто 4777 коек для заболевших COVID-19. Свободно немногим более 10% коечного фонда, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Поэтому крайне важно переломить тенденцию и начать снижать нагрузку на коечный фонд и врачей. А значит, активнее прививаться», — сказал глава региона.

Ранее аллерголог-иммунолог Надежда Логина назвала введение нерабочих дней эффективной мерой.