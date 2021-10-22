В Кировской области выявили 237 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 237 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 498 жителей.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На дому лечение проходят 11 811 пациентов, в больницах — ещё 5351.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 404 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в регионе достигло 85 697.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Надежда Логина назвала введение нерабочих дней эффективной мерой.