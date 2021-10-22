Иммунолог высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.
Иммунолог высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь
  • AP

В беседе с НСН специалист объяснил, что новую вакцину добавляют в национальный календарь прививок по итогам достаточно длительных наблюдений, говорящих о том, что та или иная инфекция просуществует ещё достаточно долго.

Однако, по его словам, в случае с коронавирусной инфекцией пока рано об этом говорить, так как неизвестно, что случится с вирусом в будущем.

Как отметил Жемчугов, есть вероятность, что COVID-19 останется с нами надолго, напомнив при этом, что предыдущие два коронавируса (атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром) исчезли.

«Я думаю, что в течение ближайшего года-двух решится, стоит ли её (вакцину. — RT) вносить в национальный календарь», — предположил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о ситуации с обязательной вакцинацией от коронавирусной инфекции.

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