СК возбудил дело по факту смерти трёх человек частном доме в Ростовской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек от отравления продуктами горения в частном доме в Неклиновском районе Ростовской области.
СК возбудил дело по факту смерти трёх человек частном доме в Ростовской области
  • © Николай Гернет
  • РИА Новости

«По данным следствия, 21 октября в частном доме, расположенном на хуторе Гаевка обнаружены тела мужчины 1958 г. р., его супруги 1959 г. р. и их родственницы 1956 г. р. с признаками отравления продуктами горения», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

Уточняется, что дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх детей в результате пожара в частном доме в Кемеровской области.

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