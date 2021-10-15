СК завёл дело по факту гибели трёх детей при пожаре в частном доме в Кузбассе

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх детей в результате пожара в частном доме в Кемеровской области.

Об этом сообщается на сайте СК России.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, 15 октября местные жители, заметив, что горит дом соседей, вызвали МЧС. К приезду спасателей они вывели из дома 54-летнего хозяина, которого госпитализировали. При ликвидации пожара были обнаружены тела троих детей.

Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС и следственная группа.

Ранее URA.RU писало, что следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в Ильинском городском округе.