В Прикамье возбудили дело по факту гибели двух детей при пожаре

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Следователи СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в Ильинском городском округе.
В Прикамье возбудили дело по факту гибели двух детей при пожаре
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Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

Сообщается, что вечером 30 сентября в деревне Новая Каменка сгорел частный жилой дом.

«В деревне Новая Каменка двое детей, 2008 и 2011 годов рождения, находились в доме без присмотра взрослых. В это время произошёл пожар, во время которого детям спастись не удалось. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»)», — уточняется на сайте СУ СК по Прикамью.

Ранее стало известно, что в Самарской области в результате пожара погибли трое детей.

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