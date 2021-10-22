В Татарстане выявили 135 новых случаев COVID-19 за сутки

Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что в республике за минувшие сутки выявили 135 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает «Реальное время».

Темп ежесуточного прироста новых случаев увеличился до 0,5. В начале октября этот показатель составлял 0,2%.

За минувшие сутки выздоровели 80 человек. За всё время в республике зарегистрировано 29 239 случаев COVID-19.

Вместе с тем в Крыму зафиксировали антирекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции — 630. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Минздрава республики.

Скончались 16 человек. Выписали после выздоровления 664 пациента.

Всего в Крыму подтверждено 90 710 случаев заболевания.

Ранее стало известно, что из-за нехватки кислорода в больницах Чувашии в регионе объявлен режим повышенной готовности.