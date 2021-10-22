В Чувашии объявили режим повышенной готовности из-за нехватки кислорода в больницах
- © Павел Лисицын
- РИА Новости
«Текущая ситуация складывается таким образом, что кислород заканчивается», — приводит Интерфакс слова главы Чувашии Олега Николаева.
Отмечается, что к решению проблемы подключили все профильные ведомства региона.
Как заявил Олег Николаев, поставка кислорода из Татарстана «ожидается в течение примерно четырёх ближайших часов».
Ранее в Чувашии началась обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан.