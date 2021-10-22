В Чувашии объявили режим повышенной готовности из-за нехватки кислорода в больницах

Из-за нехватки кислорода в больницах Чувашии в регионе объявлен режим повышенной готовности. Об этом сообщается на портале органов власти республики.

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РИА Новости

«Текущая ситуация складывается таким образом, что кислород заканчивается», — приводит Интерфакс слова главы Чувашии Олега Николаева. Отмечается, что к решению проблемы подключили все профильные ведомства региона. Как заявил Олег Николаев, поставка кислорода из Татарстана «ожидается в течение примерно четырёх ближайших часов». Ранее в Чувашии началась обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан.