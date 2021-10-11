В Чувашии началась обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий жителей Чувашии стартовала 11 октября. Соответствующее постановление главного санитарного врача Чувашии опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Для стабилизации эпидемиологической обстановки документом устанавливаются требования к проведению с 11 октября 2021 года профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте от 18 лет и старше, которые выполняют определённые виды работ и оказывают услуги населению», — говорится в сообщении.

Сделать прививку от коронавируса следует работникам образования, здравоохранения и соцзащиты, общепита и торговли, культурных и спортивных заведений, общественного транспорта.

На Алтае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников промышленности.