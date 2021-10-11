В Чувашии началась обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан
- AP
«Для стабилизации эпидемиологической обстановки документом устанавливаются требования к проведению с 11 октября 2021 года профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте от 18 лет и старше, которые выполняют определённые виды работ и оказывают услуги населению», — говорится в сообщении.
Сделать прививку от коронавируса следует работникам образования, здравоохранения и соцзащиты, общепита и торговли, культурных и спортивных заведений, общественного транспорта.
На Алтае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников промышленности.