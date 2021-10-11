На Алтае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников промышленности

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Сотрудники промышленных производств и организаторы массовых мероприятий в Республике Алтай должны пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Леонида Щучинова.
На Алтае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников промышленности
  • РИА Новости

«В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Республики Алтай постановляю: внести изменения в постановление от 26 июня «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции», — говорится в тексте постановления.

Пройти вакцинацию следует работникам пищевой, сельскохозяйственной промышленности, транспортной инфраструктуры, организаторам массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Ранее в Хакасии приняли решение об ужесточении ограничений из-за коронавируса.

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