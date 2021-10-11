В Хакасии приняли решение об ужесточении ограничений из-за коронавируса

В Хакасии ужесточат ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В республике можно будет посещать учреждения общепита, культуры и спорта только с сертификатом о вакцинации или со справкой о перенесённом заболевании.

Об этом в эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

По его словам, принято решение изменить соответствующее постановление, в связи с чем в регионе введут «определённое ужесточение», исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

«В учреждениях общепита, культуры, спорта и некоторых других местах, где у нас идёт скопление граждан, посещение будет только по сертификату о вакцинации, либо по сертификату о том, что человек в последние полгода переболел», — заявил он.

Ранее сообщалось, что власти Воронежской области вводят ряд антикоронавирусных ограничений с 12 октября.