В Хакасии приняли решение об ужесточении ограничений из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом в эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.
По его словам, принято решение изменить соответствующее постановление, в связи с чем в регионе введут «определённое ужесточение», исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.
«В учреждениях общепита, культуры, спорта и некоторых других местах, где у нас идёт скопление граждан, посещение будет только по сертификату о вакцинации, либо по сертификату о том, что человек в последние полгода переболел», — заявил он.
Ранее сообщалось, что власти Воронежской области вводят ряд антикоронавирусных ограничений с 12 октября.