За сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 3233 случая коронавируса
- Reuters
За сутки от коронавируса в Санкт-Петербурге скончались 67 человек.
Всего в России за сутки выявлен 37 141 случай COVID-19.
Ранее стало известно, что в Петербурге возросло число вакцинированных от коронавируса.
Между тем с 1 ноября в Санкт-Петербурге для посещения мероприятий и общественных мест вводятся QR-коды.
Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в городе контролируемой, но непростой.