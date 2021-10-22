За сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 3233 случая коронавируса

В Санкт-Петербурге в течение суток выявили 3233 случая заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 3280 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки от коронавируса в Санкт-Петербурге скончались 67 человек.

Всего в России за сутки выявлен 37 141 случай COVID-19.

Ранее стало известно, что в Петербурге возросло число вакцинированных от коронавируса.

Между тем с 1 ноября в Санкт-Петербурге для посещения мероприятий и общественных мест вводятся QR-коды.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в городе контролируемой, но непростой.