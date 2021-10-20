В Петербурге возросло число вакцинированных от коронавируса

В Санкт-Петербурге за сутки количество человек, привитых первым компонентом антикоронавирусной вакцины, составило свыше 13,5 тыс. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«За вторник, который стал первым днём вакцинации после сообщения о введении QR-кодов, в Петербурге привились первым компонентом вакцины 13 624 человека», — сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение комитета.

В общей сложности, с учётом второго компонента и повторной прививки, были вакцинированы 19 132 человека.

В прошлый вторник, неделю назад, первым компонентом за сутки привились 9488 человек. Таким образом, число вакцинаций возросло на 30%.

Ранее стало известно, что в Петербурге для посещения мероприятий и общественных мест с 1 ноября введут QR-коды.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в городе контролируемой, но непростой.

Ранее он отметил, что в городе усилят ограничения в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.