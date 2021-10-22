В Ставрополье выявили 396 случаев COVID-19 за сутки

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В Ставропольском крае за минувшие 24 часа подтвердили 396 случаев заболевания коронавирусом.
В Ставрополье выявили 396 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Выздоровели при этом 342 пациента, 33 человека скончались.

С начала пандемии в регионе подтвердилось 93 976 случаев заболевания.

Наряду с этим в Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие сутки от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, умерли 14 человек, пишет URA.RU.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 243 новых случая COVID-19. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1249 человек (14 человек за сутки)», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

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