В Ставрополье выявили 396 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Выздоровели при этом 342 пациента, 33 человека скончались.
С начала пандемии в регионе подтвердилось 93 976 случаев заболевания.
Наряду с этим в Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие сутки от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, умерли 14 человек, пишет URA.RU.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 243 новых случая COVID-19. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1249 человек (14 человек за сутки)», — говорится в сообщении оперштаба.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.