Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19

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Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.
Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19
  • AP

«Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжёлых больных, находящихся на искусственной вентиляции лёгких, отмечается по всем этим показателям в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан, Воронежской, Новгородской Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской и Амурской областях», — заявила Голикова.

Он также добавила, что критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом наблюдается в республиках Северной Осетии, Алании и Мордовии.

20 октября в России выявили 34 073 случая коронавируса за сутки.

За сутки в России установлен новый максимум смертей пациентов с коронавирусом. 

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