В России выявили 34 073 случая коронавируса за сутки
- AP
За всё время пандемии в России подтвердили 8 094 825 случаев COVID-19.
Отмечается, что за сутки после перенесённого коронавируса выписали 25 231 человека. Всего за время пандемии выздоровели 7 065 712 пациентов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по её мнению, существующих мер по борьбе с коронавирусом недостаточно.
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту с просьбой объявить нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.
Российский премьер Михаил Мишустин поддержал данную инициативу.