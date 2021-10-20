В России выявили 34 073 случая коронавируса за сутки

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В России в течение суток выявили 34 073 случая заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 33 740 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
В России выявили 34 073 случая коронавируса за сутки
  • AP

За всё время пандемии в России подтвердили 8 094 825 случаев COVID-19.

Отмечается, что за сутки после перенесённого коронавируса выписали 25 231 человека. Всего за время пандемии выздоровели 7 065 712 пациентов. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по её мнению, существующих мер по борьбе с коронавирусом недостаточно.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту с просьбой объявить нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Российский премьер Михаил Мишустин поддержал данную инициативу.

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