В Удмуртии медики подтвердили 386 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 386 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба.

Среди заболевших 79 детей и 63 человека старше 65 лет.

Больше всего заболевших в Ижевске — 165.

Выздоровел за сутки 321 человек, умерли — 11.

Наряду с этим, в Омске открыли ещё один пункт вакцинации против коронавируса — в местном цирке. Об этом сообщает gorod55.ru.

«Цель открытия кабинета — ускорить вакцинацию и... вернуться к нормальной жизни без масочного режима», — прокомментировали в администрации учреждения.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.