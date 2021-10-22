В Удмуртии медики подтвердили 386 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии выявили 386 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.
В Удмуртии медики подтвердили 386 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба.

Среди заболевших 79 детей и 63 человека старше 65 лет.

Больше всего заболевших в Ижевске — 165.

Выздоровел за сутки 321 человек, умерли — 11.

Наряду с этим, в Омске открыли ещё один пункт вакцинации против коронавируса — в местном цирке. Об этом сообщает gorod55.ru.

«Цель открытия кабинета — ускорить вакцинацию и... вернуться к нормальной жизни без масочного режима», — прокомментировали в администрации учреждения.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить