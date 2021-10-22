В Удмуртии медики подтвердили 386 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба.
Среди заболевших 79 детей и 63 человека старше 65 лет.
Больше всего заболевших в Ижевске — 165.
Выздоровел за сутки 321 человек, умерли — 11.
Наряду с этим, в Омске открыли ещё один пункт вакцинации против коронавируса — в местном цирке. Об этом сообщает gorod55.ru.
«Цель открытия кабинета — ускорить вакцинацию и... вернуться к нормальной жизни без масочного режима», — прокомментировали в администрации учреждения.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.