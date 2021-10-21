В Майкопе откроют дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал жителей региона соблюдать все коронавирусные ограничения и рекомендации.
В Майкопе откроют дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19
  • Reuters

«Нагрузка на систему здравоохранения увеличилась. Рост заболеваемости COVID-19 вынуждает медиков отвлекаться от других, не менее важных направлений, где также требуется их помощь. Мы разворачиваем дополнительный госпиталь в Майкопе на базе девятиэтажного корпуса городской больницы», — цитирует Кумпилова портал «Юга.ру».

Также стало известно, что в Тамбовской области откроют центр для лечения детей от COVID-19, передаёт «Правда.Ру» со ссылкой на сайт региональной администрации.

В новом медучреждении предусмотрено 30 коек. Там есть необходимые лекарства и оборудование.

Ранее врач-невролог Александр Комаров рассказал о возможном влиянии COVID-19 на нервную систему.

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