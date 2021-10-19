Невролог Комаров рассказал о возможном влиянии COVID-19 на нервную систему

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Врач-невролог Александр Комаров рассказал о возможном влиянии COVID-19 на нервную систему.
Невролог Комаров рассказал о возможном влиянии COVID-19 на нервную систему
  • РИА Новости

«Коронавирус действительно своими осложнениями влияет на нервную систему», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, основными последствиями могут быть нарушения вкуса и запаха.

Как отметил Комаров, также возможно снижение когнитивных функций, снижение памяти, ухудшение способности ориентироваться в пространстве.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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