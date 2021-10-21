В Псковской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Заболеваемость COVID-19 в Псковской области за прошедшую неделю выросла на 13,6% — выявлено 1411 случаев коронавируса.
В Псковской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 54 672 жителя, в том числе 259 — за минувшие сутки. Выписаны 46 623 человека (+261).

Вакцинацию прошли 196 802 жителя, оба компонента вакцины получили 183 490.

Также стало известно, что в Челябинской области торгово-развлекательные комплексы, базы отдыха и санатории, а также заведения сферы услуг с 30 октября по 7 ноября станут доступны только по QR-коду. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Ранее врач-невролог Александр Комаров рассказал о возможном влиянии COVID-19 на нервную систему.

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