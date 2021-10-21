Профессор Шестакова объяснила важность вакцинации на фоне появления новых штаммов COVID-19
- Reuters
В беседе с «Известиями» Шестакова заявила, что мутации происходят в том числе из-за низкого уровня вакцинации людей, так как вирус функционирует в живом организме и те, кто отказывается от вакцины, по сути, дают возможность появляться новым вариантам инфекции.
«Ну мутации происходят, мы же говорили неоднократно, для чего ещё нужно вакцинироваться. Как раз для того, чтобы в том числе прекратить активный мутационный процесс и вызвать обрывание новых мутаций вируса», — заявила эксперт.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU предрёк затяжную суперволну новой коронавирусной инфекции.