В Волгоградской области зарегистрировали 386 случаев COVID-19 за сутки

В Волгоградской области зарегистрировали 386 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Общее число заболевших в регионе достигло 99 883. В то же время выздоровели 88 414 жителей, в том числе 299 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Мурманской области с 30 октября вводят режим самоизоляции для непривитых граждан старше 65 лет, передают «Невские новости». Об этом заявил губернатор Андрей Чибис на заседании оперштаба.

Как отмечается, вакцинацию можно пройти по записи в поликлиниках и амбулаториях, а также без записи в ТЦ «Мурманск Молл», «Волна» и «Плазма».

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.