В Ростовской области подтвердили 583 случая коронавируса за сутки

В Ростовской области подтвердили 583 случая коронавируса за последние сутки, из больниц выписаны 385 жителей.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 4884 пациента.

Общее число заболевших в регионе достигло 149 986. Выздоровели 126 тыс. человек.

Всего в России за минувшие 24 часа выявили 36 339 случаев COVID-19, передаёт Life.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.