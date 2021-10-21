В Ростовской области подтвердили 583 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в ковидных госпиталях находятся 4884 пациента.
Общее число заболевших в регионе достигло 149 986. Выздоровели 126 тыс. человек.
Всего в России за минувшие 24 часа выявили 36 339 случаев COVID-19, передаёт Life.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.