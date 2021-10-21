В Красноярском крае провели около 4 млн тестов на COVID-19 с начала пандемии

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В Красноярском крае провели 3 868 576 тестов на коронавирус с начала пандемии.
В Красноярском крае провели около 4 млн тестов на COVID-19 с начала пандемии
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

За сутки в регионе выявили 541 случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 125 088, следует из данных на портале стопкоронавирус.рф.

Выздоровели при этом 110 653 жителя, в том числе 410 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Тюменской области процент свободных коек для больных COVID-19 составляет 6%, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.

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