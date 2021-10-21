В Красноярском крае провели около 4 млн тестов на COVID-19 с начала пандемии
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.
За сутки в регионе выявили 541 случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 125 088, следует из данных на портале стопкоронавирус.рф.
Выздоровели при этом 110 653 жителя, в том числе 410 за последние 24 часа.
Также стало известно, что в Тюменской области процент свободных коек для больных COVID-19 составляет 6%, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.