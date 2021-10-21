В Кировской области зарегистрировали 229 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 229 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении дома находится 11 451 пациент, в больницах — ещё 5427.

Выписаны за минувшие 24 часа 493 человека.

Ситуацию с COVID-19 обсудили и в Приморском крае. Как заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за последние 14 дней отмечается рост заболеваемости — на прошлой неделе динамика составила 4%, на текущей — 5%.

«В структуре заболеваемости коронавирусом увеличивается количество больных с клиническими проявлениями, снижается — с бессимптомным течением. Количество последних уменьшилось в два раза», — сказала она.

Клинические формы проявляются в виде ОРВИ и пневмонии, передаёт ИА PrimaMedia.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.