В Тверской области выявили 355 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области выявили 355 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписаны 44 жителя.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 72 812 человек, вылечились 60 840.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 621 случай COVID-19 за минувшие 24 часа. Общее число заболевших достигло 90 080, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Минздрав.

Из медучреждений выписаны 725 жителей, за всё время — 76 131.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.