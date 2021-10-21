В Тверской области выявили 355 случаев COVID-19 за сутки

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В Тверской области выявили 355 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписаны 44 жителя.
В Тверской области выявили 355 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 72 812 человек, вылечились 60 840.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 621 случай COVID-19 за минувшие 24 часа. Общее число заболевших достигло 90 080, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Минздрав.

Из медучреждений выписаны 725 жителей, за всё время — 76 131.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.

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